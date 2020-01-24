憧憬美國推動刺激經濟法案，恒指今早高開126點後，最多曾升333點，高見24903點，見9月3日後新高，並一舉升穿50天線(24574點)及100天線(24697點)。恒指半日升178點或0.73%，報24747點，成交金額610億元；國指升76點或0.76%，報10064點。恒生科技指數收報7657點，升0.17%。

藍籌21隻升，20隻下跌，9隻無升跌。藥明生物（2269）升11.61%，收報225元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻62點；瑞聲（2018）跌1.45%，收報44.05元，是跌幅最大的藍籌。吉利（0175）跌1.2%，收報16.42元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低3點。

北水南下合計淨流入16.52億元，南水北上合計淨流出57.42億元人民幣。

焦點股國泰（0293）今早落實裁員及停止營運港龍的計劃，國泰曾升逾6%，半日收報5.95元，升4.02%。

聯通（0762）、維達（3331）今公布業績。聯通半日收報5.8元，升7.41%；維達半日跌2%，報26.85元。

世茂服務（0873）首日超購3倍、合景悠活（03913）抽飛超購14倍。合景泰富（1813）收報10.08元，跌1.56%；世茂房地產（0813）收報29元，跌3.49%。

中移動（0941）首3季度少賺0.3%。中移收報50.95元，升2%。

李寧（2331）第三季整體同店銷售錄低單位數增長。李寧創上市新高，見41.95元，收報41.55元，升2.09%。其他體育用品股向下，安踏（2020）收報88.4元，跌0.9%；361度（1361）收報0.98元，跌2.97%；特步（1368）收報2.78元，跌0.71%；滔搏（6110）收報11.28元，跌1.05%。

破頂股包括阿里巴巴（9988）創上市新高，見303.8元，收報301元，升0.53%；家鄉互動（3798）創上市新高，見6.5元，收報5.98元，跌7.72%；長城汽車（2333）創52周高，見14.3元，收報13.84元，升0.29%；藥明生物（2269）創上市新高，見233元，收報225元，升11.61%；創科實業（0669）創上市新高，見109.8元，收報107元，無升跌；申洲國際（2313）創上市新高，見142.1元，收報141.5元，升2.69%。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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