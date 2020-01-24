港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升3日，按日升1.05點子，報0.43679%，創兩周高位。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.43點子至0.06089%；1星期HIBOR跌0.79點子至0.13179%；2星期HIBOR升3.23點子至0.36387%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.73點子至0.54857%；6個月期HIBOR升0.21點子至0.68964%；12個月期HIBOR升0.29點子至0.86232%。

港元現報7.75元，升值1點子；美元指數現報92.921，貶值0.146點或0.16%。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

其他報道

日本全日空發盈警 料今財年出現史上最大虧損

亞馬遜延長員工在家工作至明年中

話你知：國泰為維穩回歸前曾減持港龍

陳茂波：國泰重組是其商業決定 政府觀察員已就重組安排給予意見

諾基亞尋求執行禁令 禁聯想產品在德國銷售

國泰曾升6% 富瑞：重組消除不確定因素

彭博發言人否認公司擬借殼上市的報道