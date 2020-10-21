國泰港龍今日停止營運，正式終止35年歷史任務。國泰港龍是最有香港特色的航空公司，成立初期由港資、中資組成，97回歸前國泰為維穩而減持港龍，到最終國泰增持持股成最大股東，並於2016年經「諮詢國泰航空母公司太古集團的風水師後，決定改動標誌」，但在去年社運及今年疫情衝擊下，港龍於今日正式成為歷史。

國泰港龍最初稱為港龍航空，於1985年5月由包玉剛、曹光彪、霍英東、華潤集團及招商局創立港龍航空，成立資本為1億元，是中港資金背景的企業，希望與當時處於壟斷地位的英資公司國泰進行競爭。但由於中資背景未能取得中英航空協定下代表英方的指定航空公司的資格，公司因而需增資，由已取得英國國籍的包玉剛和曹光彪之子曹其鏞注資，包玉剛取得了港龍航空30.2%的股權，成為最大股東，而港龍亦成為「以香港為基地」的航空公司，終於取得與國泰航空公司同等經營定期航班的資格。

不久，包玉剛因年紀大而辭任董事，並於1989年11月將手上37.8%港龍股權轉售曹其鏞，而其退出後不久，港龍再次進行重組，1990年1月太古及國泰航空分別入股港龍5%及30%股權，中信泰富增持至38.3%、曹氏家族持股21.6%，國泰更將賺錢的往來香港與京滬航線注入港龍。港龍於1992年亦終於首次實現盈利。

國泰於港龍的持股亦非不斷增加，回歸前為了維持穩定、平穩過度而將股份轉讓予中航。中國航空集團在香港的分公司中航香港，於1995年4月，向港英政府申請航空營運牌照，但遭到國泰反對；但另一方面，港龍擬在港上市，但遭內地民航局指在航權分配上有衝突。

當時內地民局港澳台辦公室主任馬曉文更指，97後，港台航空屬於一個中國、兩個地區的特殊航線，所有領空、航權都屬於中國，中國航空公司理應加入營運，而不應由外國人全部壟斷。他又表示，這不意味著中方要把國泰航空從港台航線中擠出去。同時又讚澳門航空兼顧三方利益，香港沒有這種整合，利益全部都掌握在國泰航空手中，因此，希望能夠像澳門航空看齊。

在此情況之下，太古最終於1996年作出讓步，為了發展內地市場，將部份港龍股份轉讓予中航，中航在港龍持股35.86%，成為港龍大股東，太古及國泰的持股降至25.5%。

香港回歸後，中港航線需求上升，國泰重開北京、廈門航線，與港龍競爭，並引發時任行政總裁許漢忠於2002年至2003年入稟，最終法院批准國泰重開航線。國泰亦於3年後增資港龍成為最大股東。

2006年6月港龍增資，國泰航空以82.2億元股份及發新股換購港股股份，在港龍航空持股增至97.29%；國泰同時以40.7億元增購國航股權至20%；國航以53.9億元入股國泰，持股達10.16%。

2016年1月28日港龍航空易名為國泰港航航空，並在機身上逐步更換新標識，換成與國泰一樣的「翹首振翅」的機尾標誌，但以紅色取代國泰航空的綠色，反映國泰港龍航空深受當代中國文化影響。而紅色飛龍標誌則由機尾移至機首，位於前艙門和駕駛艙的窗口之間。根據國泰網頁介紹，公司諮詢國泰航空母公司太古集團的風水師後，決定改動標誌。

2017年4月國泰航空及國泰港龍航空網頁合併。

2019年10月下旬國泰港龍實施冬季時間表，因應社會運動負面影響，削減運力，2019年國泰航空及國泰港龍航空下半年錄得應佔虧損4.3億元，上半年為溢利6.7億元，18年同期為溢利12.5億元。

2020年1月，國泰港龍受新冠肺炎疫情衝擊，大幅調低運力。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

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