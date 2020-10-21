國泰航空（0293）今早宣布的業務重組計劃。財政司司長陳茂波指，全球航空業因2019冠狀病毒病疫情而受到嚴重打擊，國泰正面對史無前例的經營挑戰和財務壓力，這個存亡問題倘若不獲妥善處理，將傷害本港作為區內國際航空樞紐的地位和發展，其負面影響更會幅射本港其他經濟環節，不利香港的整體利益。

陳茂波稱，政府運用土地基金投資國泰，是為了協助其渡過極端嚴峻的市場環境，維持香港區內國際航空樞紐的地位，防範它對其他經濟環節的影響，並為政府取得回報。政府在六月份注資時已明確指出，無意長線持有其股權，亦不會參與集團的日常營運。集團的運作仍然由董事局及管理層負責。國泰其後曾申請特區政府的保就業計劃，從力保就業的角度來持續營運。

陳茂波強調，國泰今次的業務重組安排是其商業決定。政府所委派於集團董事局的兩位觀察員，雖然沒有投票權，但已就安排向公司提供了參考意見，亦提醒公司管理層，在業務調整中須盡可能減低對員工以及社會的影響。

陳茂波表示，運房局已要求國泰在作出任何營運規模及模式的調整時，應充份顧及對香港國際航空樞紐地位及航空網絡的潛在影響，以確保集團在疫情過後有充足的條件重新出發。

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