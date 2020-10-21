諾基亞(Nokia)尋求執行一項針對全球最大個人電腦製造商聯想（0992）的禁令，以禁止其產品在德國銷售。

德國法院在上月30日裁決，稱聯想侵犯諾基亞的一項視頻編碼專利，發布一項禁令並要求從零售商處召回相關產品。

諾基亞去年就聯想涉嫌侵犯其20項專利，起訴聯想發，並在美國、巴西和印度作出起訴。

聯想已就這家慕尼黑法院的裁決提起上訴。

聯想在聲明稱，諾基亞拒絕以公平、合理和非歧視性的條款(FRAND)將其技術授權予聯想或者部件包含H.264技術的第三方供應商，違反諾基亞自身的法律責任。

該慕尼黑法院駁回了聯想稱諾基亞未遵守FRAND責任的主張。該項裁決結果僅適用於德國。

H.264技術是一種視頻壓縮編碼格式，被廣泛使用在智能手機和電腦內。

聯想現報5.08元，升0.59%

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