諾基亞尋求執行禁令 禁聯想產品在德國銷售
文章日期：2020年10月21日 10:51
諾基亞(Nokia)尋求執行一項針對全球最大個人電腦製造商聯想（0992）的禁令，以禁止其產品在德國銷售。
德國法院在上月30日裁決，稱聯想侵犯諾基亞的一項視頻編碼專利，發布一項禁令並要求從零售商處召回相關產品。
諾基亞去年就聯想涉嫌侵犯其20項專利，起訴聯想發，並在美國、巴西和印度作出起訴。
聯想已就這家慕尼黑法院的裁決提起上訴。
聯想在聲明稱，諾基亞拒絕以公平、合理和非歧視性的條款(FRAND)將其技術授權予聯想或者部件包含H.264技術的第三方供應商，違反諾基亞自身的法律責任。
該慕尼黑法院駁回了聯想稱諾基亞未遵守FRAND責任的主張。該項裁決結果僅適用於德國。
H.264技術是一種視頻壓縮編碼格式，被廣泛使用在智能手機和電腦內。
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