恒指今早高開126點或0.52%，報24695點，成交金額27億元；國指今早高開45點或0.46%，報10034點。恒生科技指數開市報7707點，升0.82%。

藍籌39隻升，5隻下跌，6隻無升跌。騰訊（0700）高開0.7%，報568.5元；港交所（0388）高開0.3%，報368元；阿里巴巴（9988）高開0.2%，報300元；藥明生物（2269）高開3.5%，報208.6元。

國泰航空（0293）公布企業重組，整個集團會削減約8500個職位，佔國泰職位總數約24%，其中包括約5300名駐港員工。國泰平開，報5.88元。

地產股方面，長實集團（1113）高開1.21%，報37.65元；恒地（0012）高開0.35%，報29元；新世界發展（0017）高開0.13%，報38.25元；新地（0016）高開0.31%，報97.9元。

貿易股方面，瑞聲（2018）高開0.45%，報44.9元；舜宇（2382）高開0.76%，報132.1元；萬洲（0288）高開0.64%，報6.26元；申洲國際（2313）高開2.69%，報141.5元；創科實業（0669）高開2.34%，報109.5元。

其他報道

國泰：2500名港龍員工被辭退 所有員工今年凍薪、高層減薪

國泰：國泰港龍今停止營運 裁員8500人 每月減少5億元現金支出