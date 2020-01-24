美股向上，港股ADR升9點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.12%，折合報563.82元；匯控（0005）升0.2%，折合報30.86元；建行（0939）跌0.15%，折合報5.59元。

雖然刺激方案協議仍無眉目，不過美股仍向上，道瓊斯工業平均指數收漲113點，升幅0.41%，報28308點。標普500指數收漲16點，升幅0.48%，報3443點。納斯達克綜合指數收漲37點，或0.33%，報11516點。

科技股方面，蘋果收市報117.51元，升1.31%，谷歌母公司Alphabet收市報1551.08元，升1.38%，亞馬遜收市報3217.01元，升0.3%，Facebook收市報267.56元，升2.35%。

美股收市後，眾議院院長佩洛西助手稱佩洛西和財長梅努欽距離達成刺激協議更近一步，對於在大選前達成協議仍抱有希望。美期現升0.58%至0.63%。日股現升0.41%，韓股現升0.21%，澳股現升0.11%。

今日焦點股份可留意：

聯通（0762）、維達（3331）今公布業績。

國泰（0293）今公布重組、裁員計劃。

世茂服務（0873）首日超購3倍、合景悠活（03913）抽飛超購14倍。留意內房。

中移動（0941）首3季度少賺0.3%。

李寧（2331）第三季整體同店銷售錄低單位數增長。

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