國泰（0293）就重組發新聞稿補充今早公告內容，指實施受影響員工將減少至總員工的17%，即約5,300名駐香港員工會被辭退。另外，又要求駐香港的機師和機艙服務員過渡到新的服務條款，以提高競爭力。新聞稿亦提到一些提高競爭力的措施及遣散安排。而國泰發言人回應本報查詢時指，所有2500名港龍員工會被辭退。

新聞稿指，原本約有8,500個集團職位將受到影響，相當於集團職位總數的24%。經凍結招聘及因自然人手流失，實際受影響的員工將減少至集團職位總數的 17%，「即約5,300名駐香港員工會被辭退」（數字已包括所有受影響的港龍員工）， 並有600名香港地區以外的員工受影響。

國泰指，將會採取一些措施，提高公司的市場競爭力，包括要求駐香港的機師和機艙服務員過渡到新的服務條款，以提高競爭力。現行的高級管理層減薪將持續至2021年底；公司亦會於明年上半年向非前線員工推出第三輪自願性特別休假計劃。所有員工於2021年將不獲加薪，亦不會發放2020年第13個月的酌情年終獎金。

遣散安排方面，有關遣散將不會與員工退休金作對沖。遣散安排遠較法定要求的為高；延長員工醫療福利及員工機票優惠；提供輔導和職業過渡支援服務。

關於結束「港龍」品牌，國泰指，「國泰航空」的優質飛行體驗及強大的品牌知名度，再配合「香港快運航空」的廉航營運模式。因此公司決定，「停止已運作了35 年的國泰港龍航空」。國泰及快運有意繼續營運港龍原有的航線，惟須待監管部門批准確實。

國泰認為，今次方安是最可行及最負責任的方案，預計整體2021年全年的客運運力仍會低於2019年水平的50%，而當中上半年，預計客運運力更將會遠低於25%。

國泰航空行政總裁鄧健榮表示，只有這樣才能盡力量保留最多的工作崗位，同時履行對香港航空樞紐和顧客的責任，否則集團最終將無法繼續營運下去。「要告別我們所尊重的眾多優秀同事，我們感到十分傷感及難過。我衷心感謝他們過去克盡己任，盡心盡力地為集團作出貢獻」。鄧健榮表示，目前首要的工作是為所有受今日公佈影響的員工提供支援。

國泰航空會為受影響的員工提供遠高於法定要求的離職方案。公司亦會延長醫療福利及員工機票優惠的期限，並提供輔導和工作過渡支援服務。有關的遣散費將不會以退休金供款作對沖。

鄧健榮表示，「過去35年來，國泰港龍航空在其優秀團隊的努力下，憑藉出色的服務和熱誠的待客精神，贏得實至名歸的崇高信譽」。

鄧健榮表示「雖然我們目前的處境十分艱難，但集團擁有無比的靭力，而『國泰航空』也是一個大家引以為傲的香港品牌。我對重組計劃充滿信心，深信我們定能渡過難關。我們對國泰航空和香港作為航空樞紐的長遠前景，以及香港在大灣區及其他地區擔當的重要角色絕對充滿信心」。

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