國泰（0293）公布集團重組計劃，國泰港龍將停止營運，同時削減8500職位。預計每月減少約5億元的現金支出。

國泰港龍停止營運由今天開始生效。公司擬尋求監管機構批准，由公司及旗下全資附屬公司香港快運航空營運國泰港龍航空的大部分航線。

另外，國泰（包括國泰港龍航空）將整體削減約8500個職位，約佔國泰航空集團總數35000個職位的24%。在該8500個職位當中，未來數周將裁減約5300名駐港員工，另有約600名非駐港員工可能受到影響，但須視乎有關地區的監管規定而定。由於近月實行凍結招聘及關閉若干海外基地等節流措施，其餘2600個職位現已懸空。

國泰航空將要求駐港機艙服務員及機師同意更改其服務條件，以達至包括令薪酬更貼近生產力及提升市場競爭力的目標。

國泰指，重組成本約22億元，將以公司內部資源撥付。公司將就重組作出13億元的遞延稅項資產減值，另外亦將考慮計入其他減值及支出。雖然港龍將停止營運，但公司將確保國泰港龍航空有足夠資金履行其承諾及責任。

國泰指，疫情為帶來嚴峻的挑戰，雖已作多番努力，但每月仍流失15至20億元現金，預計今次重組將使集團今年每月減少約5億元的現金支出。