麗新系旗下經營娛樂業務的豐德麗（0571）公布7月底止全年業績，期內因為麗新發展（0488）完成收購其手上的麗豐控股（1125）股權，因此麗豐不再於豐德麗的帳目內綜合入帳，並導致出售公司及終止業務虧損81.5億元，加上媒體娛樂、電影及戲院等持續經營業務虧損8.4億元，因此全年虧損高達85.85億元，不派末期息。在出售麗豐股權後，其獲得15.16億元款項淨額，已有2.76億元償還給麗展所撥的股東貸款。負債與權益比率約為24.7%。

至於在內地經營地產的麗豐控股（1125），7月底止全年度因為需要為落成待售物業及投資物業大幅減值共10.67億元，加上需要為橫琴創新方計提折舊1.59億元，致由盈轉虧，虧損達10.06億元，不派末期息。這亦為該股過去14年以來，首度不派末期息。

麗豐期內受新冠肺炎疫情影響，致售樓減少，以至上海的酒店及酒店服務式住宅表現受壓。不過，位於上海五里橋的黃浦區黃浦江之高檔豪華住宅項目，已於九月推出發售，直至九月底已售出28個住宅單位中之17個及17個停車位，已簽約之銷售總額約5.36億元人民幣。此外，有7個住宅單位及7個停車位已分別獲認購，貢獻物業銷售額共逾2.19億元人民幣。中山棕櫚彩虹花園第三期及第四期之發展正在進行中，預期將分別於第四季度及明年第三季度完成。集團擁有現金約25.25億元，期內的負債淨值與權益比率為55%，按年增加17個百分點。

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