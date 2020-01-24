澳門金融管理局公布，其構建的「澳門港元即時支付結算系統」（HKD RTGS）已於本周一上線運作，現已有28間銀行連接入系統。銀行可透過該系統為客戶提供安全、便捷的本地港元即時跨行轉帳結算服務，有助縮短港元跨行轉帳時間，並為即日入帳創造了必要條件。

金管局金融基建及資訊廳總監劉奇峰表示，港元在澳門的應用十分普及，相當部分大額經濟交易以港元計價結算。為協助銀行向市民及商戶提供更高效、更安全的港元轉帳服務，金管局於10月19日推出HKD RTGS，讓澳門銀行免費接入，向銀行提供標準化的即時跨行轉帳結算服務，該系統首日運作暢順，處理了本地約94億港元的交易。受惠於標準化的即時跨行轉帳結算服務，銀行客戶的跨行港元轉帳處理時間將可縮短，並在特定的情況下具備了即日入帳的必要條件。

考慮到澳門與香港經濟商務聯繫緊密，尤其在新冠肺炎疫情下，港澳兩地金融系統處理跨境資金結算更加頻繁，劉奇峰指，在構建HKD RTGS過程中已預留接口，以便將來與香港相關系統銜接，有序推進金融市場互聯互通，從實務上融入粵港澳大灣區的發展。

為推進資金轉帳更趨便利，特區政府近年已構建了「澳門即時支付結算系統」（MOP RTGS）、「澳門人民幣即時支付結算系統」（RMB RTGS），連同現推出的HKD RTGS，已完成澳門主要使用的三種貨幣的RTGS。在結合「票據清算電子化系統」及將於年底前推出的「粵澳跨境電子直接繳費系統」，為銀行提供高效安全的資金結算渠道，有助銀行向客戶提供更便捷的跨行資金轉帳及跨境匯款服務。

記者：陳偉燊

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