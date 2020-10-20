新創建（0659）執行董事何智恒今午接受商業電台財經節目訪問時表示，集團除了以公路、保險、建築及飛機租賃作為核心業務，在新冠肺炎疫情期間，他們留意到刺激市場對物流及電子商貿的需求增加，因此擬物色在物流項目的收購機會，冀會成為新創建的增長點。在疫情期間，集團新收購的富通保險，則以港客為重點，單是5至7月，富通的港客簽單按年有40%增長。

何智恒在接受商台主持陳永陸（陸叔）訪問時稱，集團除了在物流領域留意新機會，亦會部署收購更多內地公路。目前在新創建於內地經營15條公路，為香港到內地的最大收費公路營運商。公路業務在6月份錄得的車流已回復至2019年底相若水平，復原較快。公路業務連同保險、建築及飛機租賃四項核心業務，佔新創建的核心盈利達90%，貢獻比例平均，當中建築業務未來幾年預見表現平穩。他不諱言，新創建一向予人印象是經營巴士等公共運輸業務，但是集團已經完成為巴士業務減值及出售，已經收到買方支付首筆款項24億元，尚待入賬。在渡輪業務方面，新創建尚持股40%，會與在渡輪業務持股60%的買方珠江船務（0560）合作及商討餘下股權安排，集團並不介意繼續持股。

至於保險業務方面，何智恒指出，集團旗下的富通保險亦和其他業務一樣受到疫情一定程度影響，例如內地客戶未能南下購買新的產品或簽單，但是其年化新造保費（APE）只按年跌12%，相比業界大跌44%為少。富通的管理層亦迅即轉攻港客。富通由去年11月起加入新創建建至今年6月底止8個月，更貢獻新創建盈利7億元，符合預期。在疫情爆發一段時間後，在預期市民對保險需求增加，加上政府推出自願醫保等計劃，因此他期望會進一步帶動保險業務發展。港客在5至7月期間相比去年同期簽單按年則增長40%。

在疫情影響下，何智恒稱，因為外國遊客減少訪港，會展業務經營艱難，但是灣仔會展中心已陸續舉辦本地展覽，政府亦對展覽商給予支持，但是首要還是要能夠通關復辦展覽才對業務有助。不過，會展業務佔比較細，未致影響集團發展。

隨着新創建股價近年持續下跌，何智恒指出，集團的市值跌至250億元左右，但是單在2019年底收購富通保險便值215億元，股息率達9厘以上，變成未能夠反映其他業務的價值。但是無論如何，新創建在疫情期間並無減少派息，會保持穩定漸進的派息政策，期望市場重新留意其業務增長。

記者：陳偉燊

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