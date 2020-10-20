戶戶送旗下的「戶戶小廚」進駐九龍灣，主要為彩虹，啟德，九龍灣，觀塘和牛頭角五個地區提供外賣服務。九龍灣新店包括再加盟的PizzaExpress，Cafe Siam，上海弄堂，Pololi和湯譜。新加盟的有芽莊，深水埗文記車仔麵。

九龍灣「戶戶小廚」的投資額超過一千萬港元，位於臨興街32號美羅中心，逾3000平方呎的空間，共設有七個廚房。是目前為止最大的 「戶戶小廚」。戶戶送香港區總經理羅家聰表示，該區的居民數目超過68萬人，可以服務香港約十分之一的人口。更因為疫情反覆，在家工作的機會大增，該區對外賣的需求達350％，是全港最高，而「戶戶小廚」的廚房模式有助不同地區的餐廳在疫情下擴展東九龍的業務。

羅家聰更提及租金回落不太顯著，政府的保就業和補貼未能幫助中小企的渡過難關，而「戶戶小廚」以佣金制的模式，幫助餐廳減低營運風險。他更指，香港的疫情反覆，「戶戶小廚」訂單的數目亦跟隨升跌，但有持續的增長。

「戶戶小廚」目前擁有24個廚房，全港四間分店，羅家聰指未來的6至9個月將「戶戶小廚」廚房數量達至50個。

記者：陳麗歡

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