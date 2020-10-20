《港區國安法》7月在港實施，金管局在9月底更新由銀行公會撰寫，金管局提供意見的《反洗錢與恐佈主義指引》相關的常見問答，加入國安法相關的報告要求內容，指出銀行在「知道（know）」或「懷疑（suspects）」任何財產與犯案相關時，有義務聯合財富情報組作出報告，安排與報告其他有組織罪行、犯毒的要求相符。

英國《金融時報》引述一名金融機構的合規員工表示，若有親北京人士指控個別人士干犯國安法，銀行便被逼需要作出檢查（examine）。若銀行不肯定是否需要報告，「報告了比不報告更安全」。

有關「常見問答」並非《反洗錢與恐佈主義指引》的一部分，需要與指引一同閱讀。常見問答旨在協助銀行明白相關的要求，銀行應完全熟悉相關內容，並在履行反洗錢的法律和監管要求時以此參考。不過，常見問題為一般性陳述，並未考慮到銀行的個別情況，因此銀行採取行動前，應考慮其面臨的反洗錢風險，以及自身情況。

Steptoe的合規律師Nicholas Turner表示，問答令指引更易解讀，不過監管機構正式向銀行作正式指導前，交由銀行需自行解讀指引。他認為對金融機構而言，可能會是非常麻煩的決定。

記者：歐陽偉昉

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