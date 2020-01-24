內地股市反覆回升，恒指全日窄幅波動，高位升58點，低位最多跌85點，收市升27點或0.11%，報24569點，50天線(24570點)得而復失。全日成交金額993億元，較上日減少19.14%；國指升10點或0.1%，報9988點。恒生科技指數收報7644點，升0.97%。

藍籌23隻升，23隻下跌，4隻無升跌。蒙牛（2319）升4.41%，收報39.1元，是升幅最大的藍籌，中海油（0883）跌2.02%，收報7.26元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升0.53%，收報564.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻14點；建行（0939）跌1.06%，收報5.6元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低17點。

北水南下合計淨流入11.42億元，較上日減少56.01%，連續第9日流入，累計流入336.29億元。南水北上合計淨流出11.13億元人民幣，較上日減少65.7%，連續第5日流出，累計流出67.46億元。

近日領升的內銀股全線回吐，工行（1398）跌0.87%，收報4.54元；交行（3328）跌1.77%，收報3.88元；中行（3988）跌1.55%，收報2.54元；建行跌1.06%。

科技股則領升，「ATMX」普遍向上，阿里巴巴（9988）創上市新高，見300.4元，收報299.4元，升0.74%；騰訊（0700）收報564.5元，升0.53%；美團（3690）收報260.8元，升0.69%；小米（1810）收報22.2元，無升跌。

恒生科技指數成份股23隻升，5隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是恒騰網絡（0136）收報0.34元，升9.68%；跌幅最大的是網易（9999）收報137.6元，跌0.94%。

中證監公布恒大汽車（0708）A股IPO接受輔導信息，收報23.4元，升9.6%。

兩隻新股上市，中國納泉能源科技（1597）定價2元，收報2.07元，升3.5%；譽燊豐（2132）定價0.275元，半日收報0.285元，跌3.5%。

昨日公布的內地數據顯示銷售回升，內需股向上，其中，體育用品股方面，安踏（2020）收報89.2元，升4.45%；李寧（2331）創上市新高，見40.85元，收報40.7元，升6.54%；361度（1361）收報1.01元，升2.02%；特步（1368）收報2.8元，升1.08%；滔搏（6110）收報11.4元，升3.07%。餐飲股回升，海底撈（6862）收報54.55元，升1.58%；九毛九（9922）收報18.16元，升3.3%。

合景泰富（1813）分拆的物管股合景悠活（3913）首日孖展超購23倍，分析：物管弱勢不宜急抽。合景泰富收報10.24元，升0.2%。

世茂集團（0813）建議分拆的內地物業管理業務世茂服務（0873），世茂集團收報30.05元，無升跌。

內地70大中城市樓價升幅略有回落，其他內房股普遍向下。綠城中國（3900）收報13.2元，跌2.22%；融創（1918）見52周低28.7元，收報29.05元，跌1.19%；新城發展（1030）收報6.38元，跌1.24%。

永達汽車（3669）第三季盈利升41%。收報11.12元，升11.5%。

中國建築（3311）首9個月溢利按年升13.3%。收報5.29元，升4.96%。

中國鐵塔（0788）首三季多賺18%。收報1.34元，跌3.6%。

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