港股今早表現偏軟，恒指高開29點後收窄幅上落，早市上下波動不足150點，收報24520點，跌21點；國指升8點。大市半日成交554億元。

科技股偏好，阿里巴巴（9988）創新高，半日升近1%，騰訊（0700）靠穩，平安好醫生（1833）升近3%，雷蛇（1337）升9%。新能源車及光伏股反彈，比亞迪股份（1211）升半成，信義光能（0968）升3%。體育用品做好，李寧（2331）升6%。汽車相關如經銷4S股永達（3669）升逾一成，敏實（0425）升3%。內銀內險股回吐，農行（1288）新華保險（1336）跌2、3%。

ASMPT（0522）的股價上月一度急升，市傳公司計劃私有化，消息隨即被公司否認，亦澄清沒有私有化或考慮其他地方上市計劃，股價回落。不過，本月初以來股價回穩反覆做好，短線有望上試上月高位91.85元。公司將於下周三公布今年首9個月營運數據。集團今年第二季營運回穩，收入按季升近三成，盈利按季增13倍，預期第三季收入將介乎4.8億至5.6億美元，相比第二季為5.6億元，最理想可能可以維持有第二季水平，對全年業績看法受到關注。

走勢上，ASMPT在7月升至103元高位回落，上月跌至76元，逐步築底回升，動力持續改善，短線有望反覆上試92及94元阻力。

劉思明

投資版副主編