人民幣轉強，A股續弱，恒指高開29點後，最多升58點，低位跌85點，恒指半日跌21點或0.09%，報24520點，成交金額554億元；國指升8點或0.08%，報9986點。恒生科技指數收報7616點，升0.61%。

藍籌17隻升，29隻下跌，4隻無升跌。蒙牛（2319）升3.47%，收報38.75元，是升幅最大的藍籌，交行（3328）跌1.77%，收報3.88元，是跌幅最大的藍籌。小米（1810）升1.13%，收報22.45元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻10點；匯控（0005）跌1.13%，收報30.55元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低19點。

走勢上，今早並未升穿100天線(24682點)，僅曾升穿50天線(24569點)。

北水南下合計淨流入4.59億元，南水北上合計淨流入13.11億元人民幣。

兩隻新股上市，中國納泉能源科技（1597）定價2元，半日收報2.06元，升3%；譽燊豐（2132）定價0.325元，半日收報0.285元，跌12.3%。

本報引述政府消息透露，國泰（0293）董事會最快周五前公布重組方案，方案將集中裁員及減薪，料大幅裁減數千人，管理層則須減薪，一旦獲通過將即時落實。國泰收報5.73元，跌1.21%。

華誼騰訊（0419）大股東押股13%。華誼騰訊娛樂創52周高，見0.167元，收報0.159元，升13.57%。

螞蟻集團據報通過港交所上市聆訊。阿里巴巴（9988）創上市新高，見300.4元，收報299元，升0.61%。

合景泰富（1813）分拆的物管股合景悠活（3913）首日孖展超購23倍，分析：物管弱勢不宜急抽。合景泰富收報10.18元，跌0.39%。

世茂集團（0813）建議分拆的內地物業管理業務世茂服務（0873），世茂集團收報29.55元，跌1.66%。

內地70大中城市樓價升幅略有回落，其他內房股普遍向下。綠城中國（3900）收報13.2元，跌2.22%；融創（1918）見52周低28.7元，收報29.05元，跌1.19%；新城發展（1030）收報6.38元，跌1.24%。

永達汽車（3669）第三季盈利升41%。半日收報11.2元，升12.3%。

中電（0002）受疫情影響在港售電微減，派季度息0.63元。收報73.05元，跌0.2%。

中國建築（3311）首9個月溢利按年升13.3%。半日收報5.27元，升4.56%。

中國鐵塔（0788）首三季多賺18%。中國鐵塔收報1.4元，升0.72%。

破頂股包括，李寧（2331）創上市新高，見40.8元，收報40.45元，升5.89%；雷蛇（1337）創52周高，見2.43元，收報2.4元，升9.09%；家鄉互動（3798）創上市新高，見6.46元，收報6.41元，升4.06%；閱文（0772）創52周高，見69.85元，收報68.95元，升2.68%。

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