國統局公佈9月份70大中城市數指，59個城市按年上升，17個下跌；按月計，55個城市上升，8個下跌，7個不變。

按年計升幅最大的城市是銀川，指數報116.8，按月計則是徐州，報101.4。跌幅方面，按年計跌幅最大的是安慶，報96.5，按月計則有太原、北海，齊報99.6。

國家統計局城市司高級統計師繩國慶解讀指，9月份各地著力穩地價、穩房價、穩預期，促進房地產市場平穩健康發展，70個大中城市房地產市場價格升幅略有回落。各線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按月升幅回落或與上月相同。二三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年升幅延續回落走勢。

9月份，初步測算，4個一線城市新建商品住宅銷售價格按月上升0.4%，升幅比上月回落0.2個百分點。其中，北京、上海、廣州和深圳分別上升0.3%、0.5%、0.6%和0.4%。二手住宅銷售價格按月上升0.9%，升幅比上月回落0.1個百分點。其中，北京、上海、廣州和深圳分別上升0.4%、1.0%、0.7%和1.1%。 31個二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按月分別上升0.3%和0.2%，升幅比上月分別回落0.3和0.2個百分點。 35個三線城市新建商品住宅銷售價格按月上升0.5%，升幅比上月回落0.5個百分點；二手住宅銷售價格按月上升0.6%，升幅與上月相同。

9月份，初步測算，一線城市新建商品住宅銷售價格按年上升3.9%，升幅與上月相同；二手住宅銷售價格按年上升7.4%，升幅比上月擴大0.5個百分點。二線城市新建商品住宅銷售價格按年上升4.8%，升幅比上月回落0.2個百分點；二手住宅銷售價格按年上升2.0%，升幅與上月相同。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年升幅均連續17個月相同或回落。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別上升4.4%和1.7%，升幅比上月均回落0.1個百分點，均連續18個月相同或回落。

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