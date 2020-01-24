恒指今早高開29點或0.12%，報24571點，成交金額30億元；國指今早高開22點或0.23%，報10000點。恒生科技指數開市報7592點，升0.29%。

藍籌14隻升，26隻下跌，10隻無升跌。友邦（1299）升1.55%，報78.8元，是升幅最大的藍籌，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻37點；潤地（1109）跌1.54%，報35.2元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）跌0.81%，報30.65元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低14點。

兩隻新股上市，中國納泉能源科技（1597）定價2元，開市報2.1元，升5%；譽燊豐（2132）定價0.325元，開市報0.3元，跌7.6%。

正通汽車（1728）控股股東以每股約1.74元，作價相當於溢價61.1%，售近30%股份予A股公司。正通汽車旗下東正金融（2718）亦刊發相同內容的公告。兩股今早停牌。

本報引述政府消息透露，國泰（0293）董事會最快周五前公布重組方案，方案將集中裁員及減薪，料大幅裁減數千人，管理層則須減薪，一旦獲通過將即時落實。開市報元，無升跌%。開市報5.85元，升0.86%。

華誼騰訊（0419）大股東押股13%。開市報0.14元，無升跌。

螞蟻集團據報通過港交所上市聆訊。阿里巴巴（9988）開市報297.8元，升0.2%。

合景泰富（1813）分拆的物管股合景悠活（3913）首日孖展超購23倍，分析：物管弱勢不宜急抽。合景泰富（1813）開市報10.26元，升0.39%。

永達汽車（3669）第三季盈利升41%。開市報10.4元，升4.3%。

中電（0002）受疫情影響在港售電微減，派季度息0.63元。中電開市報73.05元，跌0.2%。

中國建築（3311）首9個月溢利按年升13.3%。開市報5.21元，升3.3%。

中國鐵塔（0788）首三季多賺18%。中國鐵塔（0788）開市報1.4元，升0.72%。