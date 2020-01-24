港股ADR跌128點 兩新股上市 留意正通、國泰
文章日期：2020年10月20日 08:54
美股急挫，港股ADR跌128點或0.53%，報24414點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.44%，折合報559.01元；匯控（0005）跌0.48%，折合報30.75元；建行（0939）跌0.93%，折合報5.61元。
美期現升0.5%至0.69%。日股現跌0.09%，韓股現升0.25%，澳股現跌0.14%。
今日焦點股份可留意：
兩隻新股上市，中國納泉能源科技（1597）定價2元；譽燊豐（2132）定價0.325元。
本報引述政府消息透露，國泰（0293）董事會最快周五前公布重組方案，方案將集中裁員及減薪，料大幅裁減數千人，管理層則須減薪，一旦獲通過將即時落實。
正通汽車（1728）控股股東以每股約1.74元，作價相當於溢價61.1%，售近30%股份予A股公司。正通汽車旗下東正金融（2718）亦刊發相同內容的公告。
華誼騰訊（0419）大股東押股13%。
螞蟻集團據報通過港交所上市聆訊。留意阿里巴巴（9988）
合景泰富（1813）分拆的物管股合景悠活（3913）首日孖展超購23倍，分析：物管弱勢不宜急抽。
永達汽車（3669）第三季盈利升41%。
中電（0002）受疫情影響在港售電微減，派季度息0.63元。
中國建築（3311）首9個月溢利按年升13.3%。
中國鐵塔（0788）首三季多賺18%。
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