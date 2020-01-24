美股時段因國會就新刺激法案談判的分歧仍顯著，對於大選前取得成果產生憂慮，美股道指高開27點後，最多曾跌466點，收市仍跌逾400點。不過，收市後美國眾議院院長佩洛西的一位幕僚表示，佩洛西和財政部長梅努欽在抗疫救助方案上「繼續縮小分歧」，美股三大指數期貨向上，道期升0.45%，標期、納期升0.48%及0.55%。

道瓊斯工業平均指數收跌410點，跌幅1.44%，報28195點。標普500指數收跌56點，跌幅1.64%，報3426點。納斯達克綜合指數收跌192點，或1.66%，報11478點。

聯合健康跌1.72%，報324.22美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低37點，而Intel升0.78%，報54.58元，貢獻道指2點。

科技股方面，蘋果收市報115.98元，跌2.55%，谷歌母公司Alphabet收市報1529.95元，跌2.4%，亞馬遜收市報3207.21元，跌2%，Facebook收市報261.4元，跌1.7%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.19%，報366點。德國DAX指數收跌0.43%，報12854點；法國CAC 40指數跌0.14%，報4929點；英國富時100指數收跌0.6%，報5884點。

其他報道

金管局紐約時段再沽59.52億港元