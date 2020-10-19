合景泰富（1813）分拆的物管股合景悠活（3913）今日首日招股，市場反應平淡。本報統計6家券商，全日共計錄得孖展75.61億元。合景悠活公開發售集資額3.12億元，即暫超額認購23倍。

截至今日晚7點，各家券商中，內地散戶活躍的富途借出孖展最多，為29.82億元。此外耀才借出23億元，輝立借出18億元，時富借出2億元，大華繼顯借出1.7億元，信誠借出1500萬元。

今日物管股大跌，物管龍頭碧桂園服務（6098）跌6%，報48.55元。保利物業（6049）跌4.4%，報55.95元。雅生活（3319）跌7.3%，報33.7元。佳兆業美好（2168）跌6.8%，報22.5元。藍光嘉寶（2606）跌6.4%。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，物管股整體弱勢，近期無論在政策還是行業上都見不到可炒上的因素。他舉例指，近期內地召開五中全會，料將成為炒作焦點，但物管行業就無緣受惠。

他表示，對合景悠活及即將招股的世茂服務都無特別偏好，建議投資者在決定炒新股前，亦考慮到大型新股螞蟻金服快將上市的因素，資金可能會因此出現分流。他又表示，物管股較適宜揸中長線，雖然今日板塊急跌，但亦不急撈貨，長遠待估值回落至30倍左右再吸納較穩陣。

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