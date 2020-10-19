在家消費概念或宅經濟，吸引市場資金投資。當中以香港及新加坡為基地的全球首間電子券平台服務公司米索飛 (香港)「Mezzofy」， 獲電子貨幣應收帳融資服務機構TeamWork Capital Group注資。據了解，米索飛（香港）整間公司的估值達5000萬港元。有關交易在今年第二季完成，為上半年零售創科科技業大型融資個案之一。

米索飛（香港）在取得新資金後，已運用部份資金研發新技術，如預計在今年內推出whatsapp電子禮券和計劃引入區塊鏈 (Blockchain) 優化電子券系統，並擴展亞洲和今年已獲邀開發6個海外市場。該公司更累積超過200間來自不同行業的集團及跨境銀行合作伙伴，並於第三季加入合作企業，例如JOS、中國移動及Groupbuyer，均可引薦與中小企結盟，成為聯營推廣伙伴。其在成立的過去6年間，吸納了50億港元金額交易，及涉及2億張電子優惠券交易，共有超過1.3萬多間零售店參與服務。

該公司的平台主要讓商家在雲端平台，自行創建、分發、兌換和管理自己的電子券、可實時追蹤電子禮券和優惠券的使用情況和效果、消費者無須下載移動應用程式 (App)便可憑短信或電子郵件接收電子券，到商戶換購商品或服務，商戶更可在平台出售電子券，直接管理支付網關。其目前已在內地、新加坡、印度、馬來西亞、美國設有業務，又在台灣、日本、印尼、英國、澳洲及南非設有服務分銷商。

記者：陳偉燊

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