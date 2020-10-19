中電控股（0002）公布9月底止第三季度最新業務狀況。香港的電力需求持續受到新冠肺炎疫情的負面影響。期內整體售電量為264.26億度，按年跌0.6%。期間因為今年夏天較往常熱，用電量因而增加，若非如此，整體售電量的跌幅將會更大。內地的業務則繼續從新冠病毒疫情的衝擊中恢復過來，所有業務均表現平穩。該集團建議每股派第三季度股息0.63元，與去年同期一樣，於12月15日派發。

中電指，在港住宅用電按年升10.4%，增加7.73億度，佔本地售電量高達31%。其餘的商業、基建及公共服務，以及製造業三方面均呈現下跌，跌幅分別按年達到5.5%、4.3%及2.9%，分別減少5.73億度、3.14億度及3700萬度，並佔本地售電量37%、27%及5%。儘管面對新冠病毒疫情挑戰，中電繼續推進主要資本項目，以減少香港電力供應的碳排放，並增加使用天然氣發電。在龍鼓灘發電廠新建的550兆瓦聯合循環燃氣渦輪機組已於7月初以基本負載的形式投入運行，目前正在完成最終性能測試。該廠新增的第二台聯合循環燃氣渦輪機組的前期土木工程已經開始，相關的工程設計、採購及建造標書正進行評估。

內地方面，廣東省大亞灣核電站表現穩定。同一省內的陽江核電站第六台，也是最後一台機組於去年中投產，原先預計核電站2020年的發電輸出量將遠高於2019年。然而，由於疫情導致第一季

用電需求短暫下跌，加上核電站機組在3月出現非計劃停運，發電量的增長遜於預期。可再生能源投資項目的貢獻保持穩定。中電風力發電組合的發電量較2019年同期上升，原因是去年6月投產的山東省萊州二期風場帶來新增發電量。

記者：陳偉燊

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