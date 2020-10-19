左起：中國銀行澳門分行副行長陳曉平、中銀信用卡（國際）有限公司總經理黃金岳、天貓淘寶港澳負責人陳子堅、Mastercard香港及澳門總經理陳一芳

臨近「雙十一」，中銀香港（2388）今伙中銀澳門分行、淘寶香港及澳門站，以及萬事達卡（Mastercard）宣布，於港澳地區同時推出首張淘寶聯名卡「中銀淘寶 World Mastercard」。客戶憑卡全年無上限淘寶香港站購物簽帳，以及於海外網站及實體商店進行海外簽帳，均免手續費優惠。

中銀信用卡（國際）有限公司副總經理羅芝英表示，雖然整體信用卡簽帳在疫情下受影響，但今年首9個月，中銀信用卡的網購簽帳額佔整體簽帳額約30%，按年上升約7個百分點，期內超市類別的簽帳不跌反升，按年上升24%；至於第三季的網購簽帳額按季亦上升約兩成，反映網上消費將是未來的大趨勢。提及壞帳方面，金管局早前公布今年次季信用卡季度撇帳率，由0.42%上升至0.71%，她表示，期內中銀信用卡整體的業務情况仍優於市場。

天貓淘寶港澳負責人陳子堅亦表示，近年由於消費者的需求改變，網購高速發展，疫情期間市民減少出外更成為催化劑，令網購成為新常態，因此集團交易額未見下降，同時成交量及瀏覽量仍然保持。對於今年「雙十一」淘寶港澳銷售情况，他回應指，集團一直不會就交易額設立目標，但相信是次與中銀等合作，能夠帶動更多港澳客戶選用淘寶香港及澳門站。

記者：溫藹紅

其他報道

兗煤第三季銷量增26% 產量增20%

中國建築9月底止溢利按年升13.3%

中國鐵塔首三季多賺18%

恒指升幅收窄至155點 50天線、100天線得而復失

華興證券：料內地全年GDP增2.2% 消費零售總額現負增長

郭曉群發功 動議全罷免現康宏董事成員

郭明錤料iPhone 12與12Pro 24小時內預購訂單最多200萬部

世茂分拆物管股世茂服務 集資最多101億