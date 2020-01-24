內地公布遜預期GDP數據，恒指升幅由最多385點收窄至91點，全日收市升155點或0.64%，報24542點，成交金額1228億元，較上日增加8.69%；國指升63點或0.64%，報9978點。恒生科技指數收報7570點，跌0.45%。

藍籌36隻升，13隻下跌，1隻無升跌。工行（1398）升3.62%，收報4.58元，是升幅最大的藍籌，小米（1810）跌4.1%，收報22.2元，是跌幅最大的藍籌，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低40點。匯控（0005）升2.49%，收報30.9元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻42點。

走勢上，恒指今早曾升穿50天線(24577點)及100天線(24671點)，收市重回其下。不過下方10天線(24270.81點)正向上。

國泰（0293）9月載客量跌98%，料明年客運運力仍低於50%，國泰收報5.8元，升0.35%。

世茂（0813）分拆物管股世茂服務，集資最多101億，世茂收市報30.05元，跌0.825%。物管股向下，新城悅（1755）收報17.6元，跌7.85%；奧園健康（3662）收報5.67元，跌4.87%；雅生活服務（3319）收報33.7元，跌7.29%；碧桂園服務（6098）收報48.55元，跌6%；永升生活服務（1995）收報13.14元，跌6.41%；佳兆業美好（2168）收報22.5元，跌6.83%。

郭明錤料iPhone 12與12 Pro 24小時內預購訂單最多200萬部。瑞聲（2018）收報44.8元，升2.5%。高偉電子（1415）收報4.57元，跌10.57%；鴻騰（6088）收報4.19元，升19.03%。

卓越商企（6989）今日上市，定價10.68元。收報11元，升2.9%。

合景泰富（1813）分拆旗下物業管理業務合景悠活（3913），今起招股，招股價7元至8.13元，集資最多31.17億元。合景泰富收報10.22元，跌1.9%。

白雲山（0874）板藍根研究屬集團與和黃合營，對業績無重大影響。白雲山收報20.2元，跌7.1%。

高銀（0530）143億售高銀金融國際中心予神秘商人。收報0.75元，升25.7%。

六福（0590）上季同店銷售跌55%，港10月首周同店跌幅收窄至20%。收報19.58元，跌0.6。

佐丹奴國際（0709）首三季銷售額跌4成。收報1.35元，升1.5%。

361度（1361）第三季零售額錄得高單位數跌幅。收報0.99元，無升跌。

特步國際（1368）第3季內地零售銷售錄中單位數增長。收報2.77元，跌1.7%。

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