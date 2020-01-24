中國統計局今晨公布，內地第三季GDP按年升4.9%，遜於預期的升5.5%；首三季GDP按年升0.7%。9月工業增加值按年增長6.9%，上月增長5.6%。9月社會消費品零售總額按年增3.3%；首三季社會消費品零售總額跌7.2%。

華興證券發布報告，指將內地第四季度GDP預測下調至按年升6%，全年GDP預測則由升2.7%下調至升2.2%。報告指出，預計內地的財政政策將繼續注重在穩定就業市場，透過減稅減費支援中小企，以及提供基建投資刺激措施上。信貸方面，報道指出，內地當局可再度進行大範圍的信用寬鬆、促進放貸的空間已較小，估計更多將會以窗口指導（window guidance）的方式，將流動性釋放至實體經濟。

華興證券首席經濟學家兼首席策略分析師龐溟指出，今年全年社會商品零售總額若要達到去年41.2萬億元人民幣的水平，第四季度的社零總額須按年激增兩成，但這一假設並不現實，即今年內地零售總額很大機會將錄得負增長。他表示，內地因疫情而受損的就業情況、家庭收入及為高企的預防性儲蓄，均為投資帶來壓力。

他總結指，若國內不再出現廣泛的疫情爆發，其他主要經濟體也不出現大範圍的封鎖，相信內地經濟已經完成反彈。

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