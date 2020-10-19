港股今早延續升勢，恒指高開178點向上，早段最多升385點、高見24771點；之後內地公布第三季GDP按年增長4.9%，低於市場預估，中港股市回順。恒指半日升168點或0.69%，收報24554點；國指升0.89%。大市半日成交729億元。

中資金融股繼續強勢，建行（0939）、平保（2318）升1、2%。匯控（0005）升1.7%。內房股偏好，融創（1918）、萬科（2202）升近2%。科技股個別發展，騰訊（0700）升近1%，中芯（0981）升4%。不過，小米（1810）最多升逾3%，半日跌3%。新能源一度反彈，但高位受壓，信義光能（0968）反彈逾4%，半日跌4%；比亞迪股份（1211）亦倒跌近3%。醫療醫藥股受壓，藥明生物（2269）跌2%，微創醫療（0853）跌9%。食品餐飲、物管股沽壓較大。

天氣轉涼，燃氣股再關注，中燃氣（0384）可以留意。事實上，內地部分北方城市進入冬季供暖期，地區城市燃氣公司補庫存開啟，隨着冬季供暖開啟，市場需求將進一步增加。

中燃氣今年1至3月燃氣銷售量按年下降13%，之後逐步走出谷底，據中金報告，管理層預計今年6至7月份售氣量回升約10%，8月份更接近15%。由於中燃氣財政年度截止每年3月底止，預計上半年度業績將可反映業務復蘇。

股價方面，中燃氣20天線快升穿50天線，走勢明顯回穩，上望料於26元有較大阻力，入市可以止蝕放在22.5元。

劉思明

投資版副主編