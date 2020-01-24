內地公布一系列經濟數據，當中第三季GDP遜預期，恒指在高開178點後最多升385點，不過數據公布後升幅收窄至91點，半日升168點或0.69%，報24554點，成交金額728億元；國指升88點或0.89%，報10003點。恒生科技指數收報7602點，跌0.03%。

藍籌35隻升，12隻下跌，3隻無升跌。工行（1398）升3.62%，收報4.58元，是升幅最大的藍籌，建行（0939）升1.98%，收報5.67元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻32點；小米（1810）跌3.02%，收報22.45元，是跌幅最大的藍籌，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低30點。

恒指今早曾升穿50天線(24577點)及100天線(24671點)，半日均收於其下。

卓越商企（6989）今日上市，定價10.68元。半日收報11.3元，升5.8%。

阿里巴巴（9988）280億元增持高鑫（6808）並溢價2%提全購。阿里巴巴（9988）創上市新高，見299.4元，收報296.8元，升0.95%；高鑫曾升最多29.89%，是2011年7月27日後最大升幅，當日升幅為46.94%；今日高見10.3元，是2020年9月1日10.36元後最高，半日收報9.38元，升18.2%。

破頂股包括，雷蛇（1337）創52周高，見2.29元，收報2.2元，跌1.35%；家鄉互動（3798）創上市新高，見6.16元，收報6.14元，升6.6%；基石藥業（2616）創52周高，見13.1元，收報13元，升4.5%；香港電視（1137）創上市新高，見13.76元，收報13元，跌2.99%；閱文（0772）創52周高，見69.15元，收報67.6元，無升跌；中遠海控（1919）創52周高，見4.5元，收報4.35元，跌2.25%。

美國聯邦通信委員會(FCC)要求美國司法部和其他美國機構詳細說明是否中國聯通（0762）在美國的繼續運營對國家安全構成威脅。中國聯通（0762）收報5.31元，跌0.38%；中國電信（0728）收報2.41元，升1.69%；中國移動（0941）收報49.95元，跌0.1%。

合景泰富（1813）分拆旗下物業管理業務合景悠活（3913），今起招股，招股價7元至8.13元，集資最多31.17億元。合景泰富收報10.3元，跌1.15%。

白雲山（0874）板藍根研究屬集團與和黃合營，對業績無重大影響。白雲山半日收報20.1元，跌7.5%。

高銀（0530）143億售高銀金融國際中心予神秘商人。半日收報0.75元，升25.7%。

六福（0590）上季同店銷售跌55%，港10月首周同店跌幅收窄至20%。半日收報19.58元，跌0.6。

佐丹奴國際（0709）首三季銷售額跌4成。半日收報1.37元，升3%。

361度（1361）第三季零售額錄得高單位數跌幅。半日收報1元，升1.01%。

特步國際（1368）第3季內地零售銷售錄中單位數增長。半日收報2.76元，跌2.1%。

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