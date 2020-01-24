眾行銀行（ZA Bank）早前已預告將推出客戶自訂卡號碼的Visa卡「ZA Card 」，並讓現有客戶預先預訂卡號碼，該行今宣布「ZA Card 」正式面世。該行指，由即日（19日）起，現有用戶可到該行應用程式啟動該卡，並可享回贈優惠。「ZA Card」為扣賬卡（Debit Card) ，將不設年費、利息和逾期費用。

該行稱，會推出指定商戶消費回贈及網購回贈獎賞，由即日至2021年1月31日，客戶在特選商戶外賣平台Deliveroo戶戶送訂餐，並使用「ZA Card」付款可獲11% 現金回贈，又指落單時無需輸入優惠碼即可賺取獎賞；此外，客戶憑 「ZA Card」進行網上簽賬，可即獲得高達6%的現金回贈。同時，該行指，由即日至2021年1月14日，以ZA Card於特選商戶購買咖啡，即享買一送一優惠，每日限用優惠一次，且名額有限。

不過，該行稱，有關回贈將以ZA Coin形式發放，用戶須將ZA Bank賬戶連結至ZA Coin（由眾安國際金融服務有限公司營運的第三方獎勵計劃），才可參與上述回贈獎賞活動。當中於Deliveroo戶戶送訂餐及一般網購，每簽賬1元分別可獲得11個及6個ZA Coin。每100個ZACoin可兌換現金1元，客戶每月可賺取的ZA Coin上限為2萬個，即最多可兌換200元。

「ZA Card」的最後6位數字由客戶自訂，同時將提供 錢包支付Apple Pay、ZA Verify等功能。該行首階段將先推出虛擬卡，並會於稍後時間提供實體卡。目前，另外兩家虛銀Mox Bank及WeLab Bank均有推出扣賬卡，前者提供指定商戶消費回贈5%，回贈上限1000元，並推1%無上限回贈；後者亦有提供餐飲消費回贈8%，及有限期的1%消費回贈優惠。

記者：溫藹紅

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