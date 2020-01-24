港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR終止3連跌，港元1個月期HIBOR升1.23點子至0.36786%。

港元現報7.75元升值1點子，曾貶值最多3點子，報7.7504元，亦曾升值最多1點子，報7.75元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌1.71點子至0.0575%；1星期HIBOR升1.55點子至0.14661%；2星期HIBOR升1.98點子至0.25964%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR無升跌0點子至0.54196%；6個月期HIBOR跌0.3點子至0.68893%；12個月期HIBOR跌0.52點子至0.86304%。

美元指數現報93.721升值0.039點或0.04%。

美元1個月期LIBOR報0.15138%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.2165%，終止連續4日收窄，利差是2020年10月15日後最高，當日差距為0.2183%

其他報道

國統局：整體內需恢復趨勢比較明顯

報道指OPEC+憂第二波疫情或令油市明年出現過剩

白雲山跌近6% 預計複方板藍根顆粒的銷售不會對業績有重大影響

內地第三季GDP按年升4.9% 遜預期 失業率下降

納泉能源科技下限2元定價 超購逾76倍

恒指高開178點 建行升2% 卓越商企升6% 高鑫升10% 阿里創新高

滬深三大指數高開 人行今日實現淨投放500億元人幣

港股ADR升105點 中電、鐵塔業績 卓越商企上市

螞蟻集團香港IPO獲中證監批准

阿里巴巴280億元增持高鑫 並溢價2%提全購