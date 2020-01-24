一個月HIBOR終止3連跌
文章日期：2020年10月19日 11:27
港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR終止3連跌，港元1個月期HIBOR升1.23點子至0.36786%。
港元現報7.75元升值1點子，曾貶值最多3點子，報7.7504元，亦曾升值最多1點子，報7.75元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌1.71點子至0.0575%；1星期HIBOR升1.55點子至0.14661%；2星期HIBOR升1.98點子至0.25964%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR無升跌0點子至0.54196%；6個月期HIBOR跌0.3點子至0.68893%；12個月期HIBOR跌0.52點子至0.86304%。
美元指數現報93.721升值0.039點或0.04%。
美元1個月期LIBOR報0.15138%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.2165%，終止連續4日收窄，利差是2020年10月15日後最高，當日差距為0.2183%
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