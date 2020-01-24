路透引述一份文件顯示，石​​油輸出國組織(OPEC)及其盟友擔心，第二波新冠疫情長時間持續，以及利比亞產量躍升，可能導致明年石油市場過剩。

OPEC及其俄羅斯等盟友組成的OPEC+聯盟的聯合技術委員會官員在周四的線上月度會議上將這種最糟糕情境預測列入考量。若出現供應過剩，可能會威脅到OPEC+從明年起降低減產力度的計劃，該聯盟今年實施創紀錄減產，併計劃2021年開始將供應增加每日200萬桶。

到目前為止，OPEC還沒有做出任何取消增加供應計劃的暗示。

該委員會10月會議上使用的文件顯示，全球部分地區經濟復蘇的早期跡象，被脆弱的狀況和對復蘇步伐愈發懷疑的態度所蓋過；又指，特別是，全球新增病例數攀升，以及未來冬季幾個月實施部分停擺措施的前景，可能會加劇經濟和石油需求復蘇的風險。

該文件顯示的基本情境預測是，明年油市將出現平均每日190萬桶的短缺，而前一個月的基本情境預測是出現每日270萬桶的短缺。

不過，文件還顯示，在最糟糕情境預測下，市場可能在2021年出現每日20萬桶的過剩。

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