恒指今早高開178點或0.74%，報24565點，成交金額36億元；國指今早高開86點或0.88%，報10001點。恒生科技指數開市報7687點，升1.09%。

藍籌31隻升，9隻下跌，10隻無升跌。建行（0939）升2.52%，報5.7元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻41點；中海油（0883）跌0.69%，報7.23元，是跌幅最大的藍籌。港交所（0388）跌0.33%，報360元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低3點。

多間公司公布業績，績前表現如下，中電（0002）開市報73.5元，升0.75%；中國建築（3311）開市報5.11元，無升跌；中國鐵塔（0788）開市報1.37元，升0.73%；紫金（2899）開市報5.6元，跌0.17%。

卓越商企（6989）今日上市，定價10.68元。開市報11.4元，升6.7%。

阿里巴巴（9988）280億元增持高鑫（6808）並溢價2%提全購。阿里巴巴開市報298.2元，升1.43%；創上市新高，見298.2元；高鑫開市報8.8元，升10.9%。

美國聯邦通信委員會(FCC)要求美國司法部和其他美國機構詳細說明是否中國聯通（0762）在美國的繼續運營對國家安全構成威脅。聯通開市報5.33元，無升跌；中國電信（0728）開市報2.37元，無升跌；中國移動（0941）開市報49.9元，跌0.2%。

合景泰富（1813）分拆旗下物業管理業務合景悠活（3913），今起招股，招股價7元至8.13元，集資最多31.17億元。合景泰富開市報10.4元，跌0.19%。

白雲山（0874）板藍根研究屬集團與和黃合營，對業績無重大影響。白雲山開市報21.7元，跌0.23%。

高銀（0530）143億售高銀金融國際中心予神秘商人。開市報1.05元，升3.96%。

六福（0590）上季同店銷售跌55%，港10月首周同店跌幅收窄至20%。開市報19.7元，無升跌。

佐丹奴國際（0709）首三季銷售額跌4成。開市報1.33元，無升跌。

361度（1361）第三季零售額錄得高單位數跌幅。開市報0.99元，無升跌。

特步國際（1368）第3季內地零售銷售錄中單位數增長。開市報2.86元，升1.4%。

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