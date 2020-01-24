港股ADR升105點 中電、鐵塔業績 卓越商企上市
文章日期：2020年10月19日 08:59
美股上周向上，港股ADR亦升105點或0.43%，報24491點。個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.19%，折合報563.63元；匯控（0005）升1.34%，折合報30.55元；建行（0939）跌0.47%，折合報5.53元。
美期現升0.4%至0.69%。日股現升0.91%，韓股現升0.43%，澳股現升0.92%。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括，中電（0002）、中國建築（3311）、中國鐵塔（0788）、紫金（2899）。
卓越商企（6989）今日上市，定價10.68元。
阿里巴巴(9988280億元增持高鑫（6808）並溢價2%提全購。
合景泰富（1813）分拆旗下物業管理業務合景悠活（3913），今起招股，招股價7元至8.13元，集資最多31.17億元。
白雲山（0874）板藍根研究屬集團與和黃合營，對業績無重大影響。
高銀（0530）143億售高銀金融國際中心予神秘商人。
六福（0590）上季同店銷售跌55%，港10月首周同店跌幅收窄至20%。
佐丹奴國際（0709）首三季銷售額跌4成。
361度（1361）第三季零售額錄得高單位數跌幅。
特步國際（1368）第3季內地零售銷售錄中單位數增長。
其他報道