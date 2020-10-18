鍾南山日前指出，研究發現板藍根顆粒對新冠病毒有藥效。但其實該研究僅屬體外的實驗。

中國工程院院士鍾南山日前指出，研究發現板藍根顆粒對新冠病毒有藥效，消息帶動白雲山（0874、滬：600332）股價大升，港股周五大升13.3%至21.75元；A股更升停板，報34.18元人民幣。集團今日於上交所發澄清公告指，相關研究為廣州白雲山和黃公司所開展的，研究仍有不確定性，預計銷售亦不會對集團業績有重大影響。

集團指出，其持有白雲山和黃公司50%股權，採用長期股權投資權益法核算，因此不納入合併範圍。該公司由白雲山及和記黃埔（中國）各持50%股權。

和雲山和黃公司主要從事中成藥生產銷售和藥品研發，主要產品包括板藍根顆粒、複方丹參片、複方板藍根顆粒等。今年上半年集團由白雲山和黃獲得投資收入3599.82萬元人民幣，佔總利潤1.59%，而白雲山和黃旗下的複方板藍根顆粒於今年上半年銷售收入約7554.6萬元人民幣，佔其銷售收入8.35%，料複方板藍根顆粒銷售不會對集團業績有重大影響。

集團又指，板藍根產品在中國有充分競爭，板藍根顆粒、複方板藍根顆粒獲批文號數量眾多，並非集團或附屬企業的獨家生產品種，如板藍根顆粒去年在中國共有981個批准文號，全年銷售額約10.6億元人民幣。