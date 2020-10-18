財經事務及庫務局局長許正宇今日撰寫網誌指，立法會於周三（10月14日）復會，財庫局期望在未來一年時間，在金融發展範疇提交多條法案，以達至三大目標，包括設立法定企業拯救程序，加強市場抗疫復元能力；提供有針對性的稅務寬免，拓展資產管理業務；以及加強市場基建，加快金融科技發展進程

他指出，推動證券市場無紙化的相關準備工作已進入相對成熟階段。新制度將分階段實施，先由在港註冊成立的上市公司股份及首次公開招股（IPO）入手，一方面通過科技提升市場營運效率，亦兼顧改變所需的實際時間及準備工夫。 至於設立積金易平台（eMPF）的法例修訂，今年7月通過相關法案後，第二階段立法工作將釐清積金局、積金易平台及受託人之間就推行平台的角色與責任，以及因應強積金計劃行政工作流程有所精簡而作出的技術性修訂。

他又指，希望通過針對性稅務寬免，拓展香港的資產管理業務。7月曾提到金融發展「五道菜」其中一道是為香港引了新的基金結構，容許私募基金以有限責任合夥制度形式在香港落戶。自條例8月31日實施以來，市場反應非常正面﹐有不少申請的基金以大灣區作投資主題。為了進一步發展香港的私募基金業務，計劃會為在港營運的私募基金所分發的附帶權益 (carried interest)，即基金經理根據表現而獲發放的績效分紅提供稅務寬免，吸引更多私募基金在港營運，並帶動對本地不同相關專業服務的需求。

另外，財庫局希望引入法定企業拯救程序，獨立第三方專業人士可在期限內監管公司，嘗試制定一個拯救方案，為財困企業帶來喘息機會，專業人士 有空間作出診斷及制定治療方案，給企業一個復元甚至重生的機會。