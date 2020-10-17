輝瑞周五公布將在11月下旬向美國食物藥品監管局申請新冠肺炎疫苗的緊急批准，加上美國零售數據好過預期， 帶動美股初段做好，道指上升0.39%，報28606點；標普500指數上升0.01%，報3483點；不過納指尾市轉跌報11671點，下跌0.36%。

9月份零售銷售按月上升1.9%，好過預期的0.8%，亦高於8月的0.6%，10月份密歇根大學消費者信心指數報81.2點，亦好過預期的80.5點。利好消息扭轉美股因為救市方案在大選前通過機會下降，以及部分疫苗測試暫停帶動的3連跌，總結全周道指升0.07%，標普升0.19%，納指升0.79%。

輝瑞受疫苗好消息帶動，股價上漲3.8%。Baird投資策略師Ross Mayfield表示，對市場影響最大的兩個因素是疫苗時間表和對刺激經濟方案，若疫苗可在明年年初出現，已是一個令人難以置信的樂觀時間。不過國會未能通過救市方案，他指不知道在沒有刺激措施的情況下，消費能否持續好過預期。

港股夜期向好，上升0.28%，高水37點。ADR港股比例指數上升0.43%，至24490點。匯控（0005）ADR折合報30.55港元，比港股收市升1.33%，騰訊（0700）ADR折合報563.61港元，比港股收市升1.19%。