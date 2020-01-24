高銀金融（0530）就出售間接持有九龍灣高銀金融國際中心的兩間附屬公司再發公告，集團表示，已於9月29日與名為Fong Tim的商人達成協議，以143億元出售成美及Goal Eagle兩間附屬公司，並表示已收取金額2億元的首筆按金。高銀稱，出售所得的143億元中，約102億元會用於償還債務，餘下則作為營運資金。

高銀表示，買家將於簽訂協議後30天內支付額外按金約14.3億元，餘款126.7億元則將於交易完成時支付。根據公告，截至今年9月22日，高銀金融國際中心估值約150億元，相當於今次交易作價較估值折讓約4.67%。條款訂明，倘交易在明年1月底前仍未達成，將自動取消。

至於神秘買家Fong Tim，據消息指，他目前在內地及新加坡都擁有物業或業務，今次是首次在香港投資。同時他亦要求高銀，在交易完成後繼續租用高銀金融國際中心作為總部。

高銀表示，截至今年6月底止，成美及Goal Eagle結欠貸款約105.6億元，集團將在交易完成時，透過出售所得資金為成美及Goal Eagle清還全部欠款，扣除當中約23億元為欠付高銀的貸款，需償還金額約82.6億元。

不過，高銀金融與債權人糾紛尚未解決，債權人德銀上月透過接管人委託萊坊以120億元放售高銀金融國際中心，翌日高銀即宣布143億出售高銀金融國際中心的控股公司，其後德銀直接向法庭申請將高銀清盤，案件將於月底聆訊，料結果將影響今次143億元交易的成敗。高銀昨日公告指，經法律顧問意見，公司勝訴機會較大。

高銀申請周一復牌。

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