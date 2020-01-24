新世界深圳太子灣項目投資額過百億 以Victoria Dockside為藍本
文章日期：2020年10月16日 21:51
新世界發展（0017）公布，其合資發展的深圳太子灣大型一站式綜合項目，將以位於香港尖沙咀Victoria Dockside維港文化匯為藍本，建構「Victoria Dockside 2.0」。項目坐落於蛇口全新建造的郵輪碼頭旁，發展總樓面面積390萬平方呎，預計於2024年起分階段落成，投資額將超過100億元。
新世界表示，太子灣項目以文化生活為主軸，擁有K11文化藝術購物中心、以家庭親子教育為主題的Discovery Park，以及多元文化藝術空間。而在商業娛樂區內，將設有海濱商業街、五星級酒店，以及高達380米的甲級寫字樓。集團估計項目能吸引超過500個頂級租戶進駐。
新世界2016年宣布與央企招商局旗下招商蛇口合作，雙方透過兩間合營公司發展深圳市太子灣4幅地皮，其中發展持作長期投資的商用物業（高立宗地及長誠宗地）由新世界持股51%；用作發展持作銷售的商業/辦公/服務式公寓物業（商鼎宗地及樂灣宗地）由新世界持股49%。
另一方面，新世界將在未來陸續展開六個舊城改造項目，包括位處深圳羅湖區文錦渡口岸經濟帶、深圳南山區西麗、廣州荔灣區山村、廣州海珠區南箕村、廣州增城區塔崗村及廣州增城區荔城街夏街村，總樓面面積合共180萬平方米，預計在2022年開始陸續納入土地儲備。
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