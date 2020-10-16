六福（0590）公布，受新冠肺炎持續影響，截至今年9月底止第二季整體同店銷售下跌55%，其中黃金產品及定價首飾產品同店銷售亦分別下跌46%及65%。集團又指，9月各個市場零售氣氛均逐步恢復，自營店整體同店銷售表現由7、8月下跌60%，收窄至9月跌40%。

港澳市場方面，銷售額按年下跌約60%，第二季同店銷售下跌63%，黃金產品及定價首飾產品同店銷售增長分別下跌53%及74%，跌幅按季輕微收窄。由於澳門9月已逐步通關，同店銷售增長由過去多個月的下跌90%，大幅改善至9月下跌約50%，香港同店銷售跌幅由60%收窄至40%，香港10月份首周同店銷售大為改善至下跌20%，澳門則維持與9月相若的50%跌幅。

內地方面，由於疫情較受控，期內零售氣氛逐步恢復，自營店第二季同店銷售下跌15%，黃金產品及定價首飾產品同店銷售增長分別下跌15%及16%，同店銷售由7、8月的雙位數跌幅改善至9月的高單位數字跌幅，10月首周已改善至低單位數字跌幅。佔96%的「六福」品牌店第二季同店銷售微跌4%，黃金產品及定價首飾產品同店銷售分別跌6%及4%，上季同店銷售錄雙位數字跌幅，第二季內三個月份10月首周同店銷售狀況相若，維持中至低單位數跌幅。另外，內地整體店舖零售銷售額按年計由跌轉升，達低單位數增長，鑽石產品零售銷售額錄雙位數增幅。

集團第二季合計增加58間分店至2180間，當中香港期內減少2間分店至47間。集團預計，由於訪港內地旅客及零售氣氛需時復蘇，2021財年在港將淨減少5 間店舖，並在澳門增加2間店舖，內地目標淨增長不少於150間「六福」及50間新品牌店舖，主要為品牌店。

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