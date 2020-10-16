崇光百貨母公司、「細劉」劉鑾鴻旗下利福國際（1212）公布，出售手上面值約6300萬美元的中國恒大（3333）美元計價債券，交易作價為6234萬美元（約4.84億港元），雖然售價較面值折讓約1%，但該批恒大債券為利福今年4月以「七五折」買入，因此仍賺約910萬美元（約7060萬港元）。

利福於今年4月宣布，以合共約1.29億美元（約10.04億港元）買入合共面值約1.7億美元（13.26億港元）的多批恒大債券，集團較早時亦買入一批2021年到期恒大債券。今次出售則涉及五批恒大債券，分別於2021、2022、2023及2024年到期。

利福表示，鑒於近期市場不確定因素增加而極為波動，今次出售將為可提供更多流動資金，使其可於市場狀況許可下靈活調整其投資組合的整體策略。

雖然劉鑾鴻控制的利福減持恒大系債券，劉鑾鴻胞兄「大劉」劉鑾雄及其妻「甘比」陳凱韻卻是恒大股債的捧場客，恒大旗下金碧物業早前引入戰略投資者融資235億元，甘比斥5億元認購5.737%股份，成為最大投資者，而甘比為大股東的華置（0127），截至今年6月底共持有5隻由恒大發行的債券。

恒大上月底一度傳出資金緊張，被指倘若無法如期在明年1月將旗下恒大地產借殼「回A」上市，將需要償還逾千億元戰略投資，觸發公司股債齊瀉，直至近期才回升至原來水平。

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