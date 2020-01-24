恒指公司：海外ETF發行商對科指有興趣
文章日期：2020年10月16日 18:13
恒指公司今年7月推出恒生科技指數，目前有4隻追蹤科指的ETF上市。該公司今日表示，市場對追蹤科指需求仍大，目前有與其他ETF發行人商討，包括在海外發行科指ETF。
按截至今年上半年恒指和國指ETF管理資產，佔指數市值的0.92%和0.33%、以及科指市值9.48億元計算，恒指公司預計，科指相關的ETF資產管理規模，可以達310億至870億元。
恒指公司估計，若科指在年底維持現有市值，以過去數年恒指和國指期貨期權的交易量計算，預期每年科指期貨期權交易量可至6500萬至1.59億張。至於科指期貨權證等何時會推出，恒指公司指現時商討仍在準備階段，目前不宜透露推出時間。
恒指公司指，截至今年上半年，有科技公司佔股市市值和交易量的33.2%和27.6%，相對2017年底的14.6%和16.3%提升，顯示科技公司佔港股重要性有所提升。截至上半年，163間科技公司在港上市，相對2017年底時為137間。未來料會有中概股回歸和獨角獸在港上市，有機會成為科指的成分股，提升指數成分股的多樣性，ETF是投資科技股的捷徑。雖然科指波幅短期較恒指為高，但以上行的風險較大。
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