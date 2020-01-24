恒指午後升幅曾擴大至298點或1.24%，收市升幅仍達228點或0.94%，收報24386點，續於10天線(24162點)之上，及50天線(24588點)和100天線(24655點)之下。大市成交金額1130億元，較上日減少13.43%；國指升152點或1.56%，報9914點。恒生科技指數收報7604點，升0.84%。

藍籌23隻升，23隻下跌，4隻無升跌。建行（0939）升5.7%，收報5.56元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻89點；石藥（1093）跌5.06%，收報9.2元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌0.7%，收報77.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低17點。

恒指過去5個交易日累升0.79%或193點，表現最佳的是小米（1810），累升11.03%，其次為工行（1398）及交行（3328），分別升9.41%及6.95%。而表現最差的是中生（1177），累跌7.56%，其次為石藥及金沙（1928），分別跌5.88%及5.86%。

資金流方面，今日北水南下合計淨流入43.55億元，較上日增加15.11%，連續第7日流入，累計流入298.92億元。南水北上合計淨流出5.03億元人民幣，較上日增加50.95%，連續第3日流出，累計流出23.91億元。

花旗上調阿里巴巴（9988）目標價由308港元上調至340元。阿里巴巴收報294元，升3.23%；騰訊（0700）收報557元，升0.91%；美團（3690）收報265.8元，升0.3%；小米（1810）收報23.15元，升3.12%。

True Partner Capital（8657）今上市，定價1.4元，收報1.08元，跌22.8%。

中芯（0981）上調第3季的按月收入增長和毛利率指引。收報19.96元，升0.81%。

內媒報道，恒大（3333）已償還兩筆10月到期的逾百億元債務。收報15.96元，升1.27%。

莎莎（0178）公布第二季零售按年跌55%，十一港澳零售跌51%。莎莎收報1.3元，無升跌。

周大福（1929）上季中國同店銷售升11%，港澳仍跌逾57%。周大福收報10.8元，升4.65%。

安踏（2020）公布第三季安踏品牌零售金額錄低單位數增長。安踏創上市新高，見90.9元，收報85.4元，升0.12%。

招商證券（6099）將關閉倫敦大宗商品經紀業務，招證報10.18元，升4.9%。

外電引述銷售文件指，合景泰富（1813）分拆的合景悠活（3913）IPO擬集資至多4.02億美元。合景泰富收報10.54元，升1.35%。

內銀股領升。建設銀行（0939）收報5.56元，升5.7%；中信銀行（0998）收報3.29元，升4.78%；農業銀行（1288）收報2.69元，升4.26%；工商銀行（1398）收報4.42元，升4.25%；郵儲銀行（1658）收報3.65元，升4.89%；民生銀行（1988）收報4.25元，升3.91%；交通銀行（3328）收報4元，升3.9%；招商銀行（3968）收報40.95元，升5.41%；中國銀行（3988）收報2.56元，升3.23%。

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