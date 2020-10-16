虛擬貨幣近年大行其道，吸引不少投資者注意。據彭博報道，中國數字貨幣交易平台OKex正配合公安機關調查，現已暫停用戶提取OKB加密虛擬貨幣。受消息影響，比特幣（Bitcoin）一度短線挫2.9%或約400美元（約3100港元），至約1.12萬美元。

據OKex公告指，近日該平台「部分私鑰負責人正在配合公安機關調查，目前正處於失聯狀態導致無法完成授權」，稱平台可能在任何時間或不經提前通知，改變服務內容或中斷、暫停或終止服務，故暫停用戶提幣，但公告未有提及何時恢復提幣功能。

另內媒報道指，今年1月央行已發出相關通知，自3月1日起人民銀行及分支機構將對非銀行支付機構，啟動反洗錢現場檢查工作，被查非銀支付機構應該按接口規範，提供相關數據；同時央行曾於官方微博上提示金融消費者警惕陷入虛擬貨幣的陷阱，或反映央行反洗錢等工作不斷加碼升級。同時該公司近年陷入各種維權風波，多次被指疑成交量造假、存在「定點爆倉」等問題。

OKEx是一家總部位於馬爾他的加密貨幣交易所，及數字貨幣交易平台，並由企業家徐明星於2017年成立，主要向全球用戶提供比特幣、以太幣等加密貨幣及數字資產。據指在中央開始嚴厲打擊加密貨幣交易後，該公司由中國遷至馬爾他。

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