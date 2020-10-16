港航10月24日辦無目的地航班賞日落 百張機票半小時內售罄
文章日期：2020年10月16日 15:13
繼國泰（0293）旗下香港快運之後，香港航空亦舉辦無目的地航班。香港航空今日宣布，將於10月24日（星期六）營辦「飛悅香港」航班觀賞日落。該班HX852航班將於下午4時30分由香港機場起飛，在距離香港200海里內的南中國海上空飛行，航程90分鐘。
港航表示，是次航班約有100張機票，本報記者下午3時實測訂票，15分鐘後收到來自港航的電郵，指「港航假期所獲得分配之座位已經售罄」，建議聯繫5間合作的旅行社查詢尚餘座位。
該航班將採用空中巴士A320客機，香港航空表示，是次活動將會限制參加人數，只提供約100張機票，由即日起於港航假期官方網站，或於東瀛遊、康泰旅行社、新華旅遊、美麗華旅遊及永東旅行社有售。已包含所有費用的票價，分別為每行一或兩位的費用為852元，每行3位則費用為1188元。
此外，每位乘客還將獲得600元的現金禮券，可作下次於香港航空購買機票或港航假期購買其他產品之用。如參加者希望於大嶼山度過週末及探索景點，還可選購諾富特東薈城酒店的附加住宿，價格為1288元，優惠包括標準房住宿一晚以及兩位成人自助早餐及晚餐。
除了現金券及住宿優惠，是次航班將提供小食盒，持有是次「飛悅香港」航班的特別登機證，還可在The Galley by Café Proud Wings航空主題餐廳享有折扣優惠。此外，活動中將舉行抽獎，獎品包括頂級酒店Staycation套票及餐廳禮券；一位幸運兒更有機會獲得香港航空最先進的模擬駕駛艙非凡體驗，或港航假期送出雙人曼谷機票連酒店套票。 另外，每名乘客還將獲贈印有四位本地藝術家黎演樂、李健明、李美欣及陳蘊婷作品的小禮物。
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