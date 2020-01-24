恒指半日升189點 內銀普遍向上 安踏創上市新高
文章日期：2020年10月16日 12:18
美股向下，恒指今早高開35點已為半日低位，開市報24194點，略高於10天線(24158點)，半日升189點或0.78%，報24347點，高位升最多277點見24436點，受制於)50天線(24587點)及100天線(24655點)。大市成交金額626億元；國指升124點或1.28%，報9887點。恒生科技指數收報7565點，升0.33%。
藍籌30隻升，20隻下跌。建行（0939）升3.99%，收報5.47元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻62點；石藥（1093）跌4.95%，收報9.21元，是跌幅最大的藍籌。中生製藥（1177）跌3.94%，收報7.81元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低9點。
內銀股普遍向上，農業銀行（1288）收報2.65元，升2.71%；工商銀行（1398）收報4.38元，升3.3%；郵儲銀行（1658）收報3.71元，升6.61%；民生銀行（1988）收報4.23元，升3.42%；中信銀行（0998）收報3.25元，升3.5%；交通銀行（3328）收報3.98元，升3.38%；招商銀行（3968）收報40.35元，升3.86%；中國銀行（3988）收報2.53元，升2.02%。
花旗上調阿里巴巴（9988）目標價由308港元上調至340元，並預計公司7-9月當季收入按年增長28.7%，客戶管理收入和佣金收入有望健康成長。阿里巴巴收報290元，升1.83%。其餘「ATMX」股亦向上，騰訊（0700）收報555.5元，升0.63%；美團（3690）收報265.6元，升0.23%；小米（1810）收報23.1元，升2.9%。
破頂股包括，閱文（0772）創52周高，見67.85元，收報66.15元，升0.84%。
True Partner Capital（8657）今上市，定價1.4元，半日收報1.22元，跌12.8%。
中芯（0981）上調第3季的按月收入增長和毛利率指引。收報19.96元，升0.81%。
內媒報道，恒大（3333）已償還兩筆10月到期的逾百億元債務。收報15.96元，升1.27%。
莎莎（0178）公布第二季零售按年跌55%，十一港澳零售跌51%。莎莎收報1.3元，無升跌。
周大福（1929）上季中國同店銷售升11%，港澳仍跌逾57%。周大福收報10.8元，升4.65%。
安踏（2020）公布第三季安踏品牌零售金額錄低單位數增長。安踏創上市新高，見90.9元，收報86.6元，升1.52%。
招商證券（6099）將關閉倫敦大宗商品經紀業務，招證半日報10.22元，升5.3%。
外電引述銷售文件指，合景泰富（1813）分拆的合景悠活（3913）IPO擬集資至多4.02億美元。合景泰富半日收報10.54元，升1.35%。
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