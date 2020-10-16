恒指升189點，收報24347點，成交金額626億元。美股先跌後回穩，市場仍在觀望拜登醜聞發展，螞蟻集團則沒有新消息，港股反彈，主力領升的是內銀股和科技股。小米（1810）核心供應商大會今日舉行，股價升2.9%。安踏（2020）品牌第3季銷售轉正，FILA則升20%至25%，刺激股價升1.5%。

日前指內銀股周一急升後未有彈散，有分析指今年第2季盈利已見底。筆者不大相信，事關內房股龍頭恒大（3333）也要四周撲水，可見3條紅線兼收緊按揭後內房股財務壓力巨大，而金九銀十未有出現，大量3、4線以至部份2線城市去化率持續下降，明年內房股會有危機。

但有趣的是，內房股確實一沉不起，恒大快速跌穿配股價，其他股份普遍呈反覆向下，但內銀股今早卻再顯著上升。內銀股反彈，一個可能的原因是實在太低殘，市帳率已低至0.3倍至0.4倍，直迫歐洲銀行股水平。另一個是剛公布的9月份社融數據遠超預期，人行更表明要繼續階段性允許宏觀槓桿率上升，與年中時開始邊際上收緊出現重大改變。

當然，如果內銀是因便宜而炒上，則反彈後就無以為繼。選擇上還是以有質素為佳，招行（3968）主力零售銀行，較少涉及地方債、平台貸等高風險領域。隨着疫情受控，經濟活動全面回復正常，零售消費將會不斷回暖，有助盈收重拾增長動力。走勢上亦升破了9月高位，初步出現一浪高於一浪形態，可小注。

張兆聰

明報首席評論員