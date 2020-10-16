路透引述看到的信件報道，招商證券（6099）將關閉倫敦大宗商品經紀業務，報道引述消息指，可能與中英在香港問題上的緊張有關。而市場亦估計，招證最終將不得不放棄LME和ICE。

報道引述一封招證於本周致客戶的信件，信件寫著「令人遺憾的是，由於業務方向改變，我們已決定關閉自2014年起就在英國營運迄今的商品經紀業務」，「我們將自2020年10月28日起移除您帳戶中所有的保證金/信貸工具」，「為了加快關閉您的帳戶，我們將要求您將現有持倉結清或者轉移」。信中還表示，招商證券(英國)有限公司擬在11月30日前關閉客戶帳戶。

較早前，招證對該業務是否符合集團的全球戰略進行了評估，今次的信件並未詳細說明集團的全球戰略。報道指，招商證券(英國)有限公司、香港和北京辦公室未回復請求置評的電郵，倫敦辦公室電話無人接聽。

報道引述金屬經紀消息人士稱，招商證券關閉倫敦業務可能與中英在香港問題上的緊張關係有關，但該決定也可能因倫敦業務經營困難。消息指，關閉決定是由香港辦公室作出，但該人士不願給出更多細節或者說明是否倫敦辦公室將全數關閉。

目前，招商證券(英國)是倫敦金屬交易所二級會員，能夠以倫交所電子系統或者電話交易LME合約；做為LME清算會員之一，招商證券(英國)也能夠為自身或者客戶清算交易。根據招商證券(英國)官網，該公司也是洲際交易所(ICE)會員。

一位知情人士表示，「它最終將不得不放棄LME和ICE」。

招證現報10.22元，升5.36%。

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