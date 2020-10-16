恒指今早高開35點或0.15%，報24194點，成交金額30億元；國指今早高開31點或0.33%，報9793點。恒生科技指數開市報7661點，升1.6%。

藍籌18隻升，25隻下跌，7隻無升跌。阿里巴巴（9988）升1.83%，報290元，是升幅最大的藍籌，中生製藥（1177）跌1.48%，報8.01元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升1.27%，報559元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻32點；友邦（1299）跌0.64%，報77.85元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低15點。

True Partner Capital（8657）今上市，定價1.4元，開市報1.4元，無升跌。

中芯（0981）上調第3季的按月收入增長和毛利率指引。中芯開市報21元，升6.06%。

內媒報道，恒大（3333）已償還兩筆10月到期的逾百億元債務。開市報15.96元，升1.27%。

莎莎（0178）公布第二季零售按年跌55%，十一港澳零售跌51%。開市報1.3元，無升跌。

周大福（1929）上季中國同店銷售升11%，港澳仍跌逾57%。周大福開市報10.8元，升4.65%。

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