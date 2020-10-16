美國上周美國申領失業救濟金的人數意外激增，達到8月以來最多，加上對刺激措施的討論仍不明朗，美股三連跌，道指低開190點後，最多挫332點，尾市跌幅收窄。道指3連跌是上月21日後首次，而納指、標指三連跌則是上月18日後首次。收市後美國財長梅努欽表示一旦與民主黨達成刺激協議，總統特朗普將親自游說爭取共和黨議員支持。美期目前向上，升0.19%至0.35%。

道瓊斯工業平均指數收跌19點，跌幅0.07%，報28494點。標普500指數收跌5點，跌幅0.16%，報3483點。納斯達克綜合指數收跌54點，或0.47%，報11713點。

salesforce跌1.57%，報257.72美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低27點，而聯合健康升0.85%，報324.57元，貢獻道指17點。

科技股方面，蘋果收市報120.71元，跌0.39%，谷歌母公司Alphabet收市報1555.47元，跌0.5%，亞馬遜收市報3338.65元，跌0.74%，Facebook收市報266.72元，跌1.87%。

歐洲STOXX 600指數收跌2.09%，報362點。德國DAX指數收跌2.49%，報12703點；法國CAC 40指數跌2.11%，報4837點；英國富時100指數收跌1.73%，報5832點。